TSE’den Baia Otel’e Sertifika

Türk Standartları Enstitüsü(TSE) İl Koordinatörlüğü, Sönmez Holding bünyesindeki Hotel Baia Bursa çalışanlarına ISO 9001 eğitim sertifikalarını törenle takdim etti.Baia Bursa’nın salonunda gerçekleşen sertifika töreninde, TSE İl Koordinatörü Mustafa Karaman, Sönmez Holding’i temsilen Cemil Sönmez, Baia Bursa Genel Müdürü Murat Öztürk, TSE Araç Proje Müdürü Hakan Karaçengel ve otel çalışanları hazır bulundu. Gelişmede sürekliliği hedeflediklerini belirten Öztürk, belgelendirme öncesinde TSE tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin kendilerine önemli katkılar sağladığını belirtti. Öztürk, “Motivasyonumuz en üst seviyede. Ekibimize güveniyoruz. En iyi hizmeti vereceğiz. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir” dedi.TSE İl Koordinatörü Mustafa Karaman, eğitimleri başarıyla tamamlayan Baia Bursa Hotel çalışanlarını tebrik ederek, kalitenin her alanda hakim olması için çalıştıklarını, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inandıklarını dile getirdi.Karaman, “Biz TSE olarak kaliteyi organize eden ve toplumun tamamında kalitenin olması için çalışan bir kamu kuruluşuyuz. Her kesimi ve her bireyi kaliteye davet ediyoruz. Kalite toplumun her hayatında olmalıdır. Kalite olmazsa hayatın tadı tuzu, neşesi olmaz. Sonuna kadar kalite. Dolayısıyla, hizmette ve üretimde kalite hedeflenmeli, hayatımızın her alanına kaliteyi tatbik etmeliyiz. Bu ülkenin geleceğinin tayini kaliteden geçiyor. Enstitü olarak kaliteye sonuna kadar sahip çıkıyor, proje üretmeye devam ediyoruz. Kaliteden vazgeçmeyin. TSE belgesi dünyanın her yanında geçerlidir. TSE sadece belgelendirme yapmaz. TSE her türlü gözetim ve muayene işlemini, her türlü uygunluk değerlendirme işlemlerini de tesis eden ve uygulayan bir kuruluştur. TSE olarak bize nerede ihtiyaç varsa biz oradayız” dedi.