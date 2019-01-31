Toroslar EDAŞ, Adana ve Mersin'de hedeflerine ulaştı

ADANA (AA) - Toroslar EDAŞ, Adana ve Mersin'de 2018'in son çeyreği için koyduğu bakım, onarım ve yatırım hedeflerine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektöre getirdiği yenilikler ve müşteri odaklı çalışma anlayışı benimseyen Toroslar EDAŞ, bölgede kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2018'in son çeyreğinde de yatırımlarına devam etti.



Adana'da, hizmet verilen 11 bin 647 trafo ve 27 bin 76 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları 2018'de de sürdürüldü.

Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde 16 bin 201 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bu ilçelerde 264 kilometrelik hattın bakımını da yaptı.

Kentte 118 elektrik panosu, 66 trafo merkezini de elden geçiren ekipler, ayrıca 72 dağıtım merkezinin de bakımını gerçekleştirdi.



Adana'da 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla 164 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket, 3 bin 252 yeni aydınlatma armatürünün montajını da yaptı.

Ayrıca 147 yeni elektrik panosu ve 64 trafo merkezinin montajı tamamlandı.



Bu çalışmalarla şirket Adana'da 2018'in son çeyreği için koyduğu bakım, onarım ve yatırım hedeflerine ulaştı.

- Mersin

Toroslar EDAŞ, 2018'in son çeyreğinde Mersin'de de bakım, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.

Kentte hizmet verilen 9 bin 78 trafo ve 19 bin 882 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde 7 bin 286 armatürün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, 482 kilometrelik hattın, 34 pano ile 73 trafonun ve 50 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı.

Mersin'de 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla 262 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, kentte 3 bin 480 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi.

Ayrıca 353 yeni elektrik panosu ve 140 trafo merkezinin montajı tamamlandı.

Yapılan bu bakım, onarım ve yatırım çalışmalarıyla Toroslar EDAŞ Mersin'de 2018 yılının son çeyreği için koyduğu hedeflere ulaştı.