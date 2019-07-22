TOBB'un desteklediği meslek liselerinde kontenjanlar doldu

ANKARA (AA) - Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen meslek ve teknik anadolu liseleri kontenjanlarının yüzde 98,6'i doldu.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat 2019'da imzalanan protokol kapsamında 81 ilde belirlenen mesleki ve teknik anadolu liselerinde eğitim süreçleri yabancı dil ağırlıklı yürütülüyor, Ar-Ge ve tasarım beceri atölyeleri kuruluyor ve başarılı öğrencilere burs imkanı sağlanıyor.

Söz konusu okullarda, TOBB ETÜ (Ekonomi ve teknoloji Üniversitesi) uzmanları meslek derslerini koordine ederek, öğrencilere TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye firma ve işletmelerde işbaşı eğitimleri verilmesi sağlanıyor ve mezunların da üye firma ve işletmelerde istihdamı destekleniyor.

Motorlu araçlar teknolojisi alanından uçak bakımına birçok alanda eğitim veren 81 ildeki 81 okuldan 77'sinin kontenjanları tamamen doldu. Protokol kapsamındaki tüm programların ortalama doluluk oranının yüzde 98,61 olduğu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da mesleki eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon ve iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, sanayicinin yakın zamanda bu iş birliğinin meyvelerini toplayacağını kaydetti.



Hisarcıklıoğlu, 2023 Eğitim Vizyonu’nda mesleki ve teknik eğitime geniş yer verilerek, yeni bir yol haritası sunulmasından ve iş birliği projeleri başlatılmasından memnun olduğunu ifade etti.



TOBB'a bağlı 81 ildeki oda ve borsaların bu projede büyük bir rol üstlendiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Onların da destekleriyle bu okullarda üretimin merkezinde yer alacak gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.