TMO fındık alımlarına başladı

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da fındık alımına başladı.

Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiralayan TMO, önceden randevu alan üreticilerden levant kalite fındığın kilogramını 14, Giresun kalite fındığın kilogramını 14,5, sivri ve diğer kalite fındığın kilogramını ise 13 liradan alıyor.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, TMO'nun alım yaptığı depoyu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla TMO'nun fındık piyasasına girerek alım yapmaya başladığını söyledi.

İlk gün itibarıyla TMO'ya fındığını vermek isteyen onlarca üretici bulunduğunu belirten Akarsu, Toprak Mahsulleri Ofisine yoğun ilgi olduğunu kaydetti.

Akarsu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ürününü bekleten üreticilerin bu süreçten memnun olduğunu ifade ederek, 17 Kasım'a kadar randevuların dolu olduğuna dikkati çekti.

Fındık alımlarının sorunsuz başladığına işaret eden Akarsu, "İlk gün olmasına rağmen alım noktasında herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını gözlemledik. Her şey profesyonel şekilde yürütülüyor. TMO bu konudaki tecrübesini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Selami Akarsu, TMO'nun alım yapmasıyla serbest piyasada şekillenen fiyatların daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Üreticiler TMO'nun fındık alımından memnun

TMO'nun deposuna sabah saatlerinde gelen üreticilerden Ahmet Yeni, yaklaşık 2 ton fındık getirdiğini belirterek, "Fiyatların daha yüksek olmasından dolayı burayı tercih ettik. Bu konuda memnunuz." dedi.

Selim Ak da TMO'nun fiyat açıklamasından sonra serbest piyasada da fiyatların yükseldiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"1 Kasım itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi fındık almaya başladı. İnşallah bu saatten sonra fındık üreticilerimiz için hayırlısı olur. Bende yaklaşık 3 ton ürünümü TMO'ya getirdim. Yetkililere teşekkür ediyorum."

Muhabir: Hayati Akçay



