TKİ kömür taşıma hizmeti satın alacak

ANKARA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce, 180 bin ton kömürün yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması işi ihale edilecek.
Buna göre, TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Işıklar B Termik stoğundan 180 bin kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santrali 1-4 ve 5-6 ünitelerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işini "açık ihale usulü" ile ihale edecek.
İhale, 11 Haziran tarihinde saat 14.00'te TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.