TKİ kömür taşıma hizmeti satın alacak

ANKARA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce, 180 bin ton kömürün yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması işi ihale edilecek.

TKİ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Işıklar B Termik stoğundan 180 bin kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santrali 1-4 ve 5-6 ünitelerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işini "açık ihale usulü" ile ihale edecek.

İhale, 11 Haziran tarihinde saat 14.00'te TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.