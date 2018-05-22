Teşvik yatırımda Diyarbakır'ı cazip hale getirdi

DİYARBAKIR(AA) - Son 15 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması ve bölgelerarası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması için önemli projeler ortaya konulurken, çıkarılan teşvik uygulamasıyla Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölge yatırım için cazip hale getirildi.

Batıda faaliyet gösteren çok sayıda firma, teşvik uygulamasından faydalanmak için rotasını Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere bölge illerine çevirdi. Kısa sürede bu illerdeki organize sanayi bölgelerinde mermer, tekstil, gıda ve inşaat sektöründe üretim yapan fabrikalar kuruldu. Böylece binlerce aile iş bulmak umuduyla batı illerine göç etmekten kurtularak, kendi memleketlerinde açılan işletmelerde istihdam imkanı buldu.

350 kişinin istihdam edildiği iplik fabrikası

Söz konusu firmalardan biri olan İskur Grup, hükümetin 2012 yılında revize ettiği teşvik uygulamasının hemen ardından Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 150 milyon lira tutarında yatırımla 350 kişinin çalıştığı iplik fabrikası kurdu

150 işçinin istihdam edildiği ikinci fabrika

OSB'de önceki yıl konfeksiyon üretimi yapılan ve 150 işçinin istihdam edildiği ikinci fabrikayı hizmete açan İskur Grup, Diyarbakır'daki yatırımını daha da büyütme karar aldı.

Üç fabrikadan oluşan entegre tesis kurmak için başvuru yapan İskur Grup'a OSB'nin ikinci etabında 237 dönüm arsa tahsis edildi. İşlemlerini tamamlayan firma, ikinci etapta altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından bu yıl kuracağı tesislerin inşaatına başlayacak.

Yatırım için büyük potansiyele sahip

Fabrika müdürü Ekrem Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin merkezi konumundaki Diyarbakır'ın, verimli toprakları, genç nüfusu ve Ortadoğu ülkelerine yakınlığıyla yatırım için büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

İplik fabrikasının 4 yıldır üretimde olduğunu belirten Kul, devletin bölgenin kalkınması için önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Kul, bölgede yatırım yapan girişimcilere teşvik uygulamasıyla önemli fırsatlar sunulduğuna işaret ederek, "Hükümetimizin bölgeye uyguladığı teşvik kanunu, girişimciler için çok önemli. Kamunun büyük teşviği var, bu sayede ivmeli şekilde yatırımlar gelişiyor." dedi.

OSB'de yatırım yapan işverene ek bazı desteklerin sunulduğunu aktaran Kul, şöyle konuştu:

"Bunları gözeterek yeni yatırım talebimiz için ilave yer tahsis edildi. Bürokratik işlemleri tamamlayıp, önümüzdeki günlerde inşaata başlayacağız. 237 dönüm alan tahsisi yapıldı. Diyarbakır'da tekstil dışında farklı yatırımlar da düşünüyoruz. Konfeksiyon işletmemizde 7 bin metrekare kapalı alanda 500 kişiyi istihdam edeceğiz. İplik ve hazır giyim işletmelerinin hayata geçmesiyle de toplamda çalışan sayısını 2 bine yükseltmeyi planlıyoruz."

"Bu şehir artık üretim ve ticaretle anılacak"

Kul, Diyarbakır'ın sanayileşmede hak ettiği yerde olmadığını, şehrin daha ilerde olması gerektiğini söyledi.

"Malum sebeplerden dolayı bir algı oluştu. Bunun değişmesini istiyoruz. Bu şehir artık üretim ve ticaretle anılacak." diyen Kul, yaptıkları yeni yatırımlarla bunu desteklemekten çok büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.