banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

TESK'ten "sicil affı" çağrısı

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Yeni yıldan beklentimiz etkin bir sicil affının çıkarılması" - "Esnafın en büyük sorunu kara liste"

02 Ocak 2018 Salı 12:49
TESK'ten
banner230

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2018'den beklentilerinin etkin bir sicil affı olduğunu belirterek, "Esnafın en büyük sorunu kara liste." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2018'de kredi bekleyen esnaf ve sanatkarın önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Esnafın önceki dönem borçları nedeniyle bankaların kara listesine girdiklerine işaret eden Palandöken, "Yeni yıldan beklentimiz etkin sicil affının çıkarılması. Esnafın en büyük sorunu kara liste. Esnafımız krediye ulaşırken engellerle karşılaşıyor. Devlet destek veriyor, kaynak var ancak kara listede ismi yer alan esnaf kredi kullanamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bugüne kadar çıkarılan sicil aflarının bankalar tarafından tanınmadığını savunarak, KOSGEB'in kredi faiz desteğine başvuran 770 bin 976 KOBİ'den 460 bin 167'sinin kredi almaya hak kazandıklarını, bunların 92 bin 302'sinin ise ilgili bankalarca elendiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenEsnafSicil Affı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim