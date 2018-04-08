TESK'ten esnaf sayısı değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 4 bin 33 arttığını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ocak-mart dönemine ilişkin esnaf ve sanatkar sayılarını değerlendirdi.

Bu yılın ilk üç ayında esnaf ve sanatkar sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 4 bin 33 arttığı belirtilen Palandöken, "Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 702 bin 976 olan esnaf sayısı, 1 milyon 707 bin 9 olarak kayıtlara geçti. Martta esnaf sayısı, bir önceki aya göre 13 bin 652 artış gösterdi." ifadesini kullandı.

Kuralsız ve fizibilitesi yapılmadan gerçekleşen iş yeri açılışlarının ekonomiye zarar vereceğine işaret eden Palandöken, "Bu milli serveti heba etmektedir. Mutlaka yeni bir düzenleme yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



