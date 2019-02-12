Tepe Savunma hizmeti alan bankaların aktif büyüklüğü 1,2 trilyon TL

İSTANBUL (AA) - Tepe Savunma ve Güvenlik tarafından bu yıl "Güveni Paylaşanlar" ana temasıyla düzenlenen Tepe Savunma ve Güvenlik 25. Yıl Konferansı'nda, dünyada bu alanda önde gelen isimler bir araya geldi.

Konferansın açılışında konuşan Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp, güvenlik konusunun sadece bugünün değil, yarını ve yarınları da ilgilendiren bir konu olduğunu belirterek, "Güven yolculuğumuza hep birlikte devam edeceğimize inancım tam." dedi.

Başarı hedeflerinin empati ve sürdürülebilirlik çerçevesinde olduğunu ifade eden Doğualp, yaşanan değişim ve dönüşüme işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugün robotların duygusal zekası konuşulurken, nanoteknoloji sayesinde tıpta dev adımlar atılmaya çalışılırken, hatta uzayda gezegen inşa edilmesi konuşulurken, imkansız kelimesinin yeni anlamı sizce ne olabilir? Bir zamanlar bu bahsettiklerimizi bize anlatsalardı belki de güler geçerdik. Halbuki artık duyunca heyecanlandığımız ve global bir dünyada bu çalışmaların bir parçası olduğumuz kavramlar ve imkansız değiller.

Dijitalleşen dünyada var olabilmek; iş süreçlerindeki değişime ayak uydurabilmeyi, yönlendirebilmeyi ve hatta öncülük edebilmeyi gerekli kılıyor. Eğer siz teknolojiyi takip etmezseniz, bu teknolojileri geliştirebilmek için gayret göstermezseniz, mevcut finansal ve teknolojik konjonktürün dışında kalabilirsiniz. Bir şirketin kalbi, ruhu; yaratıcılık ve yeniliktir. Çok çevik ve çok açık fikirli olmamız gerekir. Başarınız, nasıl adapte olduğunuza ve sağladığınız katma değere bağlıdır."

Şirket olarak çalışma prensipleri ve alanları hakkında katılımcılara bilgi veren Doğualp, genç beyinlerin yaratıcı güçlerinin, topluma olan katkılarına destek vermenin gelecek dönemlerdeki planları arasında yer aldığını söyledi.

"Toplum 5.0'ın amacı, teknolojinin tehdit yerine bir yardımcı olarak algılanması"

Bora Doğualp, değişen tüm olgulara rağmen güven ve güvende olma hissinin değişmediğine dikkati çekerek, "Şu an burada kendimizi güvende hissediyoruz. Buradan çıktığımızda da güvende hissedeceğiz. Güven öyle bir duygu ki varlığı sadece yokluğunda hissedilebiliyor ve dilerim ki her daim bu duygu bizimle olsun." dedi.

Doğualp, güvenliğin kaybedilmemesi için yapılması gerekenlere de değindi. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin baş döndürücü bir hızla arttığını ve bu büyük gücün, iş dünyasını ve toplumu çok daha fazla derinden etkilemeye devam ettiğini belirten Doğualp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüzde her geçen gün, Endüstri 4.0, yapay zeka, akıllı makineler gibi kavramlar teknolojik ilerlemenin sanayi üzerinde yarattığı etkilerin bir sonucu olarak değer kazanmaya devam etmektedir ve tüm bunların sonucunda insan gücü artık her geçen gün daha geri planda kalmaya başlamıştır. Bu sorun ile ilgili ilk olarak Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından Toplum 5.0 kavramı ortaya atılmış ve dijitalleşmenin insani boyutları tartışılmaya başlamıştır. Toplum 5.0'ın amacı, teknolojinin toplum tarafından bir tehdit olarak düşünülmesi yerine bir yardımcı olarak algılanması ve teknolojik gelişmelerin topluma entegre edilmesini sağlayabilmektir. Bugün sizlerle yani tüm 25 senemizi paylaştığımız paydaşlarımız ile bir araya gelmemizin bir anlamı da, gelecek ortak vizyonumuzu, Toplum 5.0 konusunda kurabilmek üzere ortak kararlar alabilmemiz, birbirimizi bu konuda güçlendirebilmemiz doğrultusunda bir başlangıç sağlamak içindir.

Özellikle güvenlik gibi çok hassas bir konuda sadece teknoloji yahut sadece insan ögesini baz alan çözümler yerine entegre çözümler üretiyoruz. Toplum 5.0 aslında tüm toplum paydaşlarını ilgilendiren bir konudur ve biz Tepe Savunma ve Güvenlik olarak bu konuda üstümüze düşeni yapabilmek için çalışmalara başladık."

"Toplam istihdama Tepe Savunma'nın katkısı 17 bin 500 olarak ölçülmüştür"

Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Doğualp, şirket olarak, ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda sürdürülebilirlik ilkelerine sahip çıkarak iş planlarını ve hedeflerini oluşturduklarını ve sahiplenmeye de devam edeceklerini, güvenlik kavramının; psikolojik yönü, topluma açık ortamlardaki güvenlik konusu ve fiziksel güvenliği de tehdit altına alan siber güvenlik konusunun diğer önemli konu başlıkları arasında bulunduğunu bildirdi.

Tepe Savunma ve Güvenlik olarak hizmet verdikleri sektör ve çalışma alanları hakkında özet bir araştırma yaptıklarını bildiren Doğualp, etkileyici sonuçlara ulaştıklarını aktardı.

Doğualp, şöyle devam etti:

"Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri'nin Türkiye Ekonomisindeki Yeri-Ekonomik Etki Analizi başlıklı bu rapor, ilk defa odağına bir özel güvenlik hizmet firmasının Türk ekonomisine etkisini alması bakımından önem taşımakta. 2017 yılında alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilmiş ticaret rakamı 110 milyar TL iken, Tepe Savunma hizmeti alan AVM'lerin toplam cirosu yaklaşık 32 milyar TL.

Bankacılığa baktığımızda Tepe Savunma hizmeti alan bankaların toplam aktif büyüklüğü 1,2 trilyon TL. Diğer yandan Tepe Savunma hizmeti alan özel sektör işletmelerinin 2017 toplam cirosu ise yaklaşık 321 milyar TL'dir. Özel güvenlik sektörü 305 bine yaklaşan çalışanı ve bin 450 firma ile 13 milyar TL ciroya ulaştı. Tepe Savunma, 2017 yılında 522 bin kişiye doğrudan, 776 milyon kişiye dolaylı güvenlik hizmeti sağladı. Araştırma sonuçlarına göre, toplam istihdama Tepe Savunma'nın katkısı 17 bin 500 olarak ölçülmüştür. 493 milyon TL'lik üretim değeri ile 440 milyon TL'lik katma değer yaratarak, idari ve hizmet sektörü Türkiye ortalaması olan 32 değerinin üzerinde katkı sağlıyoruz. Tepe Savunma, ekonomiye yaklaşık 1 milyar liraya yakın katkı sağlamaktadır."

"Konferansı Türkiye için çok önemli buluyorum"

Konferansta, "Global Güvenlik" konulu bir konuşma yapan eski NATO Komutanı ve İngiliz Genelkurmay Başkanı Sir Richard Shirreff, Türkiye'ye büyük saygı ve takdir duyduğunu ifade ederek, "Türkiye, NATO ittifakı içinde ABD'den sonra en büyük orduya sahip olmakla kalmayıp NATO'nun en sadık ve en azimli müttefiklerinden biri olmuştur. Konferansı Türkiye için çok önemli buluyorum. Konferans, sadece Tepe Savunma ve Güvenlik'in 25 yıldaki başarılarını, Türkiye ekonomisine katkılarını tekrar etmekle kalmayacak, aynı zamanda faklı ülkelerden gelen delegasyonla değerli bir platform oluştu." şeklinde konuştu.

Güvenlik endüstrisindeki sıkıntıların çok farklı olduğunu vurgulayan Shirreff, "Dolayısıyla karşılaştığımız tehditlerin dinamiğini anlayabilmek ve yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç varsa bunu görebilmek çok önemli." dedi.

Güvenlik ve savunmanın istikrar ve refahla ilişkisi olduğuna işaret eden Shirreff, bu kapsamda global ölçekte yaşananlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konferans kapsamında, kendi geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan uçağıyla 24 saat kesintisiz uçarak dünyada ses getiren İsviçreli kaşif, pilot Andre Borschberg ve Londra 2012 Olimpiyatları'nın güvenliğini sağlayan John Donlon gibi isimler deneyimlerini paylaştı.

Muhabir: Eda Fatma Topçu



