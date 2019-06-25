Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki lider firması TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin, aynı araştırmanın sonuçlarına göre savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren firmalar arasında 2'inci sırada yerini koruyarak, ihracattaki başarısını bir kez daha kanıtladığı belirtildi.
TEI'den ihracat başarısı
- TİM tarafından bu yıl 17'incisi açıklanan "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırması sonuçlarına göre TEI, ihracatını önceki yıla göre yüzde 15 oranında artırarak 43'üncü sırada yer aldı
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