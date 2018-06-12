TANAP'ın açılış töreni

ESKİŞEHİR (AA) - Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için seferber olduklarını belirterek, "Çalışmalarımız neticesini verdi. Proje zamanında ve 8 milyar dolardan az bütçeyle hayata geçirildi." dedi.

Abdullayev, Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ın, gaz dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu'ndaki açılış töreninde, SOCAR'ın Türkiye'nin en büyük dış yatırımcılarından olduğunu anımsatarak, projenin iki ülke arasında atılan en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

"Bir millet iki devlet" sözünün bu projelerle doğrulandığını ifade eden Abdullayev, şunları kaydetti:

"SOCAR, iki kardeş devlet Türkiye ve Azerbaycan arasında ticari bağları daha da güçlendirmek, stratejik sermayeleri desteklemek için önemli görevler üstlendi. Enerji sektöründe yatırımlarıyla SOCAR, Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısıdır. Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine her zaman güvendik. TANAP bu güvenin arkasında yatan dostluğumuzun ve işbirliğimizin önemli bir göstergesi olarak faaliyete geçiyor. Azerbaycan'dan İtalya'ya kadar uzanan 3 bin 500 kilometrelik Güney Gaz Koridoru'nun önemli bölümü olan TANAP'ın inşası tarihi bir karardır. Bu SOCAR için büyük bir sınavdı ve bunu başarmak için bütün gücümüzle seferber olduk. Çalışmalarımız neticesini verdi. Proje zamanında ve 8 milyar dolardan az bütçeyle hayata geçirildi."

TANAP'ın Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini karşılayacağı bilgisini veren Abdullayev, "Bu projenin asıl mimarları bu iki ülkenin cumhurbaşkanlarıdır. Devlet başkanlarımızın destek ve iradesi olmasaydı, bize yol göstermeselerdi, bu proje böyle kısa sürede bitmezdi." dedi.

Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'dan başlayarak 20 il ve 67 ilçeden geçiyor.

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan proje ile 10 milyar metreküp doğalgaz Avrupa'ya, 6 milyar metreküp ise Türkiye'ye taşınacak.

Yatırım bedeli 8 milyar dolar olan TANAP'ta Güney Gaz Koridoru'nun yüzde 51, BOTAŞ'ın yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye'nin yüzde 7'lik hissesi bulunuyor.