Suriyeli gelin sayısı 5 yılda 17 bini aştı

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'deki 2013-2017 döneminde yapılan evliliklerin 94 bin 851'inde gelinleri, 17 bin 883'ünde de damatları yabancı uyruklular oluşturdu. Bu dönemde Suriye uyruklu gelin sayısı 17 bini aşarken, Alman damatların sayısı 7 bine yaklaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı, 2017'de 2013'e göre yüzde 5,1 azalarak 569 bin 459'a geriledi. Bu evliliklerdeki yabancı gelin sayısı ise 2013'e göre yüzde 35 artışla 20 bin 972 olarak belirlendi.

Son beş yılda yapılan evliliklerin 94 bin 851'inde gelinler yabancı uyruklu oldu. Yabancı gelin sıralamasında 17 bin 60 ile Suriye vatandaşları öne çıktı. 2013'te Türkiye'de evlenen Suriyeli kadın sayısı 873 iken, bu rakam yüzde 366 artışla geçen yıl 4 bin 74'e ulaştı.



Türk erkeklerin gelin tercihinde Suriye'yi Azerbaycan, Almanya, Ukrayna ve Rusya izledi. Aynı dönemde Azerbaycan uyruklu gelin sayısında yüzde 77, Ukrayna uyruklu gelin sayısında yüzde 20 artış, Rusya uyruklu gelin sayısında yüzde 20 düşüş görüldü.

- Yabancı damatta tercih Almanlardan yana

Beş yıllık dönemde Türkiye'de kıyılan nikahların 17 bin 883'ünde damatlar yabancı uyrukluydu. Türkiye'de nikah masasına oturan yabancı uyruklu erkeklerin sayısı 2013'te 3 bin 355 iken, bu sayı geçen yıl yüzde 13 artışla 3 bin 782'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde yabancı uyruklu 3 damattan birini (yüzde 36,5) Almanlar oluşturdu, bunu sırasıyla Suriye, Avusturya, İngiltere ve Azerbaycan uyruklular takip etti. 2013-2017 döneminde Türkiye'de evlilik yapan Alman erkek sayısı 6 bin 813 oldu.

Türkiye'de 2013-2017 döneminde kadının uyruğuna göre evlenmelerin dağılımı şöyle:

Uyruk 2013 2014 2015 2016 2017Türkiye 584.522 582.838 584.168 571.910 548.487 Suriye 873 2.672 3.569 6.495 4.074Azerbaycan 1.577 1.596 1.653 2.170 2.790Almanya 2.564 2.672 2.695 2.644 2.608Ukrayna984 1.059 1.126 1.097 1.172Rusya1.420 1.442 1.522 1.445 1.134

Türkiye'de 2013-2017 döneminde erkeğin uyruğuna göre evlenmelerin dağılımı şöyle:

Uyruk2013 20142015 2016 2017Türkiye596.783 596.301 599.416 590.716 565.677Almanya1.300 1.426 1.368 1.338 1.381Suriye 106 143 241 377 323Avusturya348 322 282 291 302İngiltere104115 142 131 123Azerbaycan 90 65 85 115 118