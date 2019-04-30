SunExpress’ten bu yaz 8 yeni destinasyon

ANTALYA (AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress tarafından, bu yaz Antalya'dan 5, İzmir'den ise 3 yeni Avrupa destinasyonuna seferler düzenlenecek.



SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket 2019 yaz sezonunda da Türkiye-Avrupa arasındaki uçuşlarını artırmaya devam ediyor. Hem Akdeniz hem de Ege bölgelerine tarifeli seferlerle turist getiren havayolu SunExpress, bu yaz Antalya ve İzmir uçuş ağına Avrupa'da yeni destinasyonlar ekleyecek.

SunExpress, 2019 yaz sezonunda Antalya-Avrupa uçuşlarına Oslo, Eindhoven, Friedrichshafen, Göteborg ve Prag'ı ekleyecek. 13 Nisan itibarıyla Antalya'dan Avrupa'nın gözde destinasyonları Oslo ve Eindhoven'a direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlayan SunExpress, 26 Mayıs'ta Antalya'dan İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'u ve 11 Haziran itibarıyla da dünyanın en çok ziyaret edilen turizm destinasyonlarından Prag'a uçmaya başlayacak.

Bütün bu yeni destinasyonlara ek olarak SunExpress, 5 Ağustos'ta Almanya'da Friedrichshafen'a da uçacak.



SunExpress, 2019 yazında Türkiye'nin turizm başkenti ve SunExpress'in merkezi olan Antalya'ya 3,7 milyon koltukla tarihinin en yüksek arzını gerçekleştirecek. Mevcut birçok hatta uçuş frekansını da artıran hava yolunun 2019 yazında Antalya'dan sunacağı toplam dış hat destinasyon sayısı 36'ya yükselecek.

İç hatlarda ise Antalya'yı direkt seferlerle Adana, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van'a bağlayan SunExpress, Antalya'dan Türkiye'nin 8 şehrine seferler yapıyor.

- İzmir-Avrupa uçuşlarına üç yeni destinasyon

SunExpress, 2019 yaz sezonunda İzmir kalkışlı Avrupa uçuşlarına ise Eindhoven, St. Petersburg ve Marsilya'yı ekledi. İzmir'den Hollanda'nın Eindhoven şehrine 13 Nisan itibarıyla direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlayan SunExpress, 30 Mayıs itibarıyla Rusya'nın popüler turizm destinasyonu St. Petersburg'a ve 10 Haziran itibarıyla da Fransa'nın ikinci büyük şehri Marsilya'ya uçmaya başlıyor.



Aktarma merkezi İzmir'e bu yaz 1,7 milyon koltuk arz eden havayolu şirketinin yeni destinasyonlar ile birlikte 2019 yazında İzmir'den sunduğu toplam dış hat destinasyon sayısı 32'ye çıkacak.



İç hatlarda ise İzmir'i direkt seferlerle Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'a bağlayan SunExpress, İzmir'den Türkiye’de toplamda 12 şehre uçuş gerçekleştiriyor.



-Anadolu'da yüzde 30 kapasite artışı



Anadolu ile Avrupa kentleri arasında direkt seferlerle uçan SunExpress, bir önceki yıla göre yüzde 30 kapasite artışı ile Kütahya, Malatya, Adana, Ankara, Gaziantep, Elazığ, Konya, Kayseri, Ordu-Giresun, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır olmak üzere Avrupa'nın 16 şehrine direkt tarifeli seferler sunuyor.

Ankara-Berlin, Malatya-Düsseldorf, Kütahya/Zafer-Düsseldorf, Samsun-Köln, Diyarbakır-Stuttgart, Elazığ-Stuttgart, Konya-Stuttgart ve Konya-Oslo seferleri, şirketin yaz sezonunda Anadolu'dan başlattığı yeni uçuşlar arasında yer alıyor.