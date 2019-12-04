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Sodexo'dan Gift Pass yılbaşı kampanyası
- Kampanyaya katılan Sodexo müşterileri, 31 Aralık'a kadar verecekleri her bin liralık Gift Pass siparişi için 40 TL Gift Pass hediye çeki kazanma fırsatı yakalayacak
Ekonomi 04.12.2019, 15:17
İSTANBUL (AA) - Sodexo, Gift Pass hediye çeki siparişinde avantaj sağlayan kampanya başlattı.
Sodexo Gift Pass yılbaşı kampanyasına katılan Sodexo müşterileri, 31 Aralık'a kadar verecekleri her bin liralık Gift Pass siparişi için 40 TL Gift Pass hediye çeki kazanma fırsatı yakalayacak. Müşteriler, hediye çek kazanmanın yanı sıra yüzde 39'a varan vergi avantajından da faydalanabiliyor.
Şirket, Sodexo'lulara, çok sayıda marka ve kategoride alışveriş yapma özgürlüğü sunuyor.
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