Son Dakika

Sodexo'dan Gift Pass yılbaşı kampanyası

- Kampanyaya katılan Sodexo müşterileri, 31 Aralık'a kadar verecekleri her bin liralık Gift Pass siparişi için 40 TL Gift Pass hediye çeki kazanma fırsatı yakalayacak

Ekonomi 04.12.2019, 15:17
Sodexo'dan Gift Pass yılbaşı kampanyası
banner230

İSTANBUL (AA) - Sodexo, Gift Pass hediye çeki siparişinde avantaj sağlayan kampanya başlattı.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, bu yılbaşında da kazandırıyor. Şirket, 1 milyondan fazla tüketicisi, 20 binden fazla müşterisi ve 45 binden fazla üye iş yeriyle sektördeki lider konumunu güçlendirmeye, kampanyalarıyla Sodexo'lulara avantajlar sağlamaya devam ediyor.

Sodexo Gift Pass yılbaşı kampanyasına katılan Sodexo müşterileri, 31 Aralık'a kadar verecekleri her bin liralık Gift Pass siparişi için 40 TL Gift Pass hediye çeki kazanma fırsatı yakalayacak. Müşteriler, hediye çek kazanmanın yanı sıra yüzde 39'a varan vergi avantajından da faydalanabiliyor.

Şirket, Sodexo'lulara, çok sayıda marka ve kategoride alışveriş yapma özgürlüğü sunuyor.

#Sodexo
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:36
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@