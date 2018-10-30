Setur'dan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

İSTANBUL (AA) - Setur, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek olmak amacıyla, yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek olmak amacıyla, 31 Aralık'a kadar 150’ye yakın otelde uyguladığı tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

Söz konusu kampanya ile tatilcilerin alternatif şehirleri de keşfetmesini hedefleyen Setur, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Bolu, Adana ve Hatay gibi şehirlerde en seçkin termal, kayak, doğa ve şehir otellerini de kampanyasına dahil etti.

Seyahatini Setur ile planlayacaklar, kampanya fiyatlarına ek 6 taksit olanağından da faydalanacak.