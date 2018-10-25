Sektörel güven endeksleri

ANKARA (AA) - Hizmet sektörü güven endeksi ekimde yüzde 4,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,8 düşerken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,3 yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 79,4 iken, bu ay yüzde 4,7 azalarak 75,7 değerine düştü. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 8,6 azalarak 68,7 ve 68,9 değerini aldı.

Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 0,1 artarak 89,5 oldu.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de ekim ayında yüzde 1,8 azalarak 87 oldu.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 14,1 azalarak 63,6 değerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri ise yüzde 3 artarak sırasıyla 116,9 ve 80,4 oldu.

- İnşaat sektörü güven endeksi



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 57,3 iken, ekim ayında yüzde 2,3 artarak 58,7 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 4,6 artarak 69,5 değerini aldı.

Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 0,8 azalarak 47,8 oldu.