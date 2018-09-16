Şekerbank'tan esnafa Ahilik Haftası'na özel üç ay taksit erteleme imkanı

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Ahilik Haftası'na özel sunduğu kampanya ile esnaf müşterilerine, üç aya kadar taksit erteleme seçeneğiyle kredi geri ödemelerine 2019 yılında başlayabilme imkanı sunuyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, 65 yıldır üretimi ve üretenleri destekleyen banka, Anadolu'daki bin yıllık köklü ticari geleneği yaşatmayı amaçlayan ve Esnaf Bayramı olarak bilinen Ahilik Haftası'na özel geleneksel kampanyasını başlattı.

Banka, 17-23 Eylül'de bu yıl 31.'si kutlanacak Ahilik Haftası kapsamında, ahilik değerlerini günümüze taşıyarak ticaret hayatının gelişmesine katkı sağlayan tüm esnaf ve sanatkarların 150 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılıyor.





- Taksitler 2019'a ötelenebiliyor





24 aya varan vadelerin bulunduğu kampanyada, 3 aya kadar taksit erteleme fırsatı ile finansal destek sağlanan esnafa kredi geri ödemelerine 2019 yılında başlayabilme imkanı da sunuluyor.

28 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında banka ayrıca esnafa özel sunduğu "Üreten Kart" ürününü bir yıl boyunca ücretsiz veriyor.





- "Esnafımızın kapısı açık, bereketi bol olsun diye onların yanındayız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, esnafın bankası olarak kuruluşlarından bugüne, çoğunluğu kırsal bölgelerde olmak üzere yüzbinlerce esnafı desteklediklerinin altını çizdi.

Anadolu bankacılığını misyon edinmiş bir banka olduklarını vurgulayan Erdem, "Ülke ekonomimizin temel taşı olan esnafımızın kapısı açık, bereketi bol olsun diye her daim onların yanındayız. 'Ahilik' geleneğini günümüze taşıyan esnafımıza özel sunduğumuz kampanyamız ile tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Esnaf Bayramı'nı kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şekerbank'ın esnafa yönelik gerçekleştirdiği özverili çalışmalar neticesinde 2014 yılında "Ahilik Hizmet Ödülü"ne layık görüldüklerini anımsatan Erdem, şunları kaydetti:

"İlk kez bir bankaya sunulan bu ödül, Şekerbank'ın üretimi ve üreteni desteklemekte 65 yıldır üstlendiği öncü rolün önemli bir göstergesidir. Sorumlu bankacılık geleneğimizle bugün de bu misyonu aynı kararlılıkla yerine getiriyoruz."

