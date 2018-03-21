Şeker ve şeker mamulleri ihracatı 10 yılda yüzde 70 arttı

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ihracatı, son 10 yılda yaklaşık yüzde 70 artarak 2017 itibarıyla 586 milyon dolara ulaştı. Bu fasılda 2008-2017 döneminde 3,8 milyar dolarlık ihracata karşılık, 1,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2008-2017 döneminde sektörün toplam ihracatı yüzde 70 artış gösterdi. 2008'de 347 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen şeker ve şeker mamulleri ihracatı, geçen yıl 586 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında toplam 591,5 milyon dolarla Irak gelirken, bu ülkeyi 388,5 milyon dolarla ABD ve 253,5 milyon dolarla Almanya izledi. Bu fasılda Irak'a yapılan ihracat 10 yılda yüzde 125 artarken, ABD'de ihracat artış oranı yüzde 350, Almanya'da ise yüzde 70 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 10 yıllık dönemde gerçekleştirdiği şeker ve şeker mamulleri ihracatının 3,8 milyar dolar olduğu dikkate alındığında, Irak (yüzde 15,6), ABD (yüzde 10,2) ve Almanya'nın (yüzde 6,7) sektörün toplam ihracatının 3'te 1'ini karşıladığı görüldü.

Öte yandan, Türkiye'nin şekerli mamuller ihracatı içinde yüzde 44'lük payla en önemli kalemi "sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri" oluşturdu. Bu ürünlerin ihracat değeri 2017 yılında 255,6 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu fasılda, 10 yılda gerçekleştirilen ithalatın değeri ise 1,2 milyar dolar olarak belirlendi. Türkiye'nin 2008'de 86,8 milyon dolar olarak gerçekleşen şeker ve şeker mamulleri ithalatı, 2017'de 207,6 milyon dolara yükseldi.

TÜİK verilerine göre, 2008-2017 döneminde en fazla şeker ve şeker mamulleri ihracatı (dolar) yapılan ülkeler şöyle:

Irak ABD Almanya Tüm Ülkeler 2008 26.974.557 17.360.200 17.721.612 346.598.867 2009 27.706.726 22.732.499 19.490.256 294.187.939 2010 74.346.669 20.446.477 20.500.557 387.420.855 2011 80.296.563 21.814.250 25.347.103 474.168.442 2012 68.893.586 37.465.515 27.431.365 504.689.437 2013 80.693.111 55.706.360 29.048.898 633.329.935 2014 89.126.093 58.464.799 29.902.549 669.764.958 2015 64.235.497 51.647.897 26.665.180 556.922.131 2016 45.552.745 80.643.996 27.458.502 527.455.915 2017 60.610.179 77.927.398 29.914.447 585.948.443 Toplam 591.461.169 388.503.031 253.480.469 3.790.234.856





