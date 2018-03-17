KAYSERİ (AA) - Kayseri'de AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu (ŞEB) gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilen foruma, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, meslek kuruluşları ve oda temsilcileri katıldı.

Boğa, programda yaptığı konuşmada, Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'nin tüm şehirlerinde gerçekleştirilen bu forum sayesinde illerin beklentilerinin tespit edilmesini, bununla ilgili çalışmaların başlatılmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin önümüzdeki yıl iki önemli seçim geçireceğini belirten Boğa, şöyle konuştu:

"Bu seçimlerin üç sonucu olacak. Birincisi mahalli idareler seçimi, ikincisi siyasi idareyi seçeceğiz. Üçüncüsü de cumhuriyet tarihimizde bir değişiklik yaparak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanımızı 50 artı 1'le seçeceğiz. O bakımdan 2019 çok önemli. Ekonomisi güçlü olmayan ülkelerin dünyada pek yeri yok. Şu anda Afrin'de çok şerefli, mazlumların yanında yer alan kahramanca bir mücadele var. Ama bu kahramanlığı yürütebilecek orada mermiye, topa, tanka, tüfeğe de ihtiyaç var. O da önce ekonomik güçle, ekonomik gücün de siyaseten milli iradeyle, milli bir ekonomi politikasıyla olduğunu kesinlikle burada itiraf etmek durumdayız. O bakımdan biz, 2019'a giderken 81 vilayetimizin ekonomik beklentilerini ölçmek istiyoruz."

Boğa, ayrıca son 15 yılda Ankara'nın vatandaşa, vatandaşın Ankara'ya bakışının değiştiğini, halkın isteği doğrultusunda hizmetler yapıldığını kaydetti.







