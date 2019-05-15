Securitas Türkiye yılın tedarikçilerini seçti

İSTANBUL (AA)- Securitas Türkiye’nin bu sene onuncusunu düzenlediği Securitas Tedarikçiler Günü, geleneksel hale gelen Yılın Tedarikçileri Ödül Töreni ile son buldu.

Securitas yöneticileri ve çözüm ortaklarının temsilcilerinin katıldığı etkinlik Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcısı Kurtuluş Dönmezer’in açılış konuşması ile başladı. Securitas Türkiye İdari İşler, Satınalma ve Lojistik Koordinatörü Uluç Kayhan şirketin satın alma ve lojistik süreçlerini, Securitas İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürü Uğur Yertut ise yangına erken müdahalenin önemini ve şirketi sunduğu itfaiye hizmetleri anlattı.

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak organizasyon kapsamında tedarik zinciri yönetiminin önemini anlatan “Tedarik Zinciri Yönetim Süreçleri’ konulu bir panel düzenlendi.

“Tedarikçi Günü 2019” toplantısı sonunda, Securitas Türkiye tarafından her yıl geleneksel olarak verilen “Yılın Tedarikçileri” ödülleri sahiplerini buldu.



Bu yıl ödül almaya hak kazananlar Iron Mountian Arşivleme Hizmetleri A.Ş. Malaika Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ve Metin Özgüven İş Güvenliği Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin oldu.



Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcısı Kurtuluş Sönmezer, toplantı sonunda yaptığı konuşmada “Çözüm ortaklarımıza Securitas Türkiye’ye değer kattıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

