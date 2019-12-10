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Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu

Şeb-i Arus törenleri dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 17 Aralık'ta Ankara-Konya arasında ilave YHT seferi konuldu.

Ekonomi 10.12.2019, 10:53
Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu
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ANKARA (AA) - AA muhabirinin TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Hz. Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) dolayısıyla vatandaşların daha rahat seyahat etmeleri için sefer sayısı artırıldı.

Şeb-i Arus törenleri başladı

Resmi programın olacağı 17 Aralık’ta saat 16.45'te Ankara'dan Konya'ya, saat 23.59'da ise Konya'dan Ankara'ya ilave YHT seferi konuldu. Söz konusu seferle Ankara-Konya-Ankara YHT hattında 966 ek koltuk kapasitesi sağlanacak.

#Şeb-i Arus #TCDD Taşımacılık AŞ #YHT ek sefer
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