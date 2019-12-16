Schneider Electric, Çeşitlilik ve Katılım Endeksi’nde ilk 50 şirket arasında
İSTANBUL (AA)- Schneider Electric, Universum’un küresel çapta ilkini gerçekleştirdiği Çeşitlilik ve Katılım Endeksi’nde (D&I Endeksi) en iyi 50 şirket arasına girmeye hak kazandı. Schneider Electric’ten yapılan açıklamaya göre,...
İSTANBUL (AA)- Schneider Electric, Universum’un küresel çapta ilkini gerçekleştirdiği Çeşitlilik ve Katılım Endeksi’nde (D&I Endeksi) en iyi 50 şirket arasına girmeye hak kazandı.
Schneider Electric’ten yapılan açıklamaya göre, Universum’un hazırladığı Çeşitlilik ve Katılımcılık Endeksi, dünyanın çeşitli yerlerinden 247 binin üzerinde işletme ve STEM (Bilim/Teknoloji/Mühendislik/Matematik) öğrencisinin yanıtlarına dayanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İşgücü ve Çeşitlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Tina Mylon, öğrenciler giderek artan bir ölçüde katılımcılık ve çeşitlilik içeren, çalışanlarının geleceği şekillendirmesini mümkün kılan bir çalışma ortamını aramakta olduğunu belirtti.
Mylon, Schneider Electric olarak bunu hayata geçirmek için her gün büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve Universum'un da bunu ödüllendirmesinden gurur duyduklarını aktardı.
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