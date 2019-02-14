Schneider Electric, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerini 10 yıldır geleceğe hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerini 10 yıldır geleceğe hazırlıyor.



Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında faaliyet gösteren şirket, Bahçeşehir Üniversitesinin iş dünyası iş birliğine dayalı eğitim modeli CO-OP (Cooperative Education) kapsamında 2009 yılından bu yana öğrencilere rehberlik ediyor.

Schneider Electric'in uzmanlığı ve profesyonel kadrosuyla hazırlanan dersler, üniversitenin farklı bölümlerinden gençlere geleceği şekillendiren konularda bilgi ve iş hayatı deneyimi yaşatıyor.

Bugünün ve geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan Schneider Electric dersleri, şirketin küresel deneyiminden yararlanmak isteyen gençlere özel bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, dijital dönüşüm, nesnelerin interneti, enerji verimliliği, eko-tasarım, Endüstri 4.0 gibi kritik alanlarda bilgi ve tecrübe ediniyor.

Bununla birlikte CO-OP ile öğrencilere lisans eğitimi sırasında bir iş yerinde çalışmasına dayalı bir eğitim sunuluyor. Böylece bölümünde başarı sağlamış öğrenciler, Schneider Electric ve iş ortağı olan firmalarda çalışma tecrübesi kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 2018-2019 döneminde derslere katılan Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Tamay Aydın, "Schneider Electric bizlere önemli sorduğumuz ve merak ettiğimiz konularda rehber oluyor. Bu derslerde sadece yeni nesil teknolojiler ve sürdürülebilir dönüşüm hakkında deneyim kazanmakla kalmıyoruz aynı zamanda kurumsal dünyayı tanıma şansı da yakalıyoruz. Dersleri sunan uzmanların yakın ilgisi sayesinde de bu dersler farklı bölümlerden pek çok arkadaşımın tercihi oluyor." ifadelerini kullandı.

Lisans düzeyinde üniversitenin herhangi bir bölümüne kayıtlı, çalışmak isteyen öğrenciler, CO-OP yapmak üzere CO-OP Direktörlüğü’ne başvurabiliyor. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar CO-OP Direktörlüğü tarafından bir hazırlıktan sonra belirlenen departmanda en az 3 en fazla 9 ay süren çalışma hayatına başlamış oluyor. Her CO-OP dönemi, tek seferlik ve kesintisiz sürüyor.