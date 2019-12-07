Savunma sanayisi ihracat fırsatları için Kuveyt'te

ANKARA (AA) - Türk savunma sanayisi firmaları, yeni fırsat ve iş birliği imkanları için Kuveyt'te düzenlenen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye, 10-12 Aralık'ta Kuveyt'te düzenlenecek GDA 2019'a, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle 20 firmayla katılım sağlayacak.

Fuarda, ARES Shipyard, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), ATA Silah Sanayi, DEARSAN Shipyard, DESAN, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, MilSOFT Yazılım Teknolojileri, Nurol Makina, Ortem Elektronik, Otokar, Otonom Teknoloji, SİMSOFT, SSI, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TAIS Shipyard, TİSAŞ-Trabzon Silah, TÜBİTAK BİLGEM, Yonca-Onuk ve ZSR tarafından Körfez ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara ürün ve hizmetler tanıtılacak.

Türk şirketlerinin tanıtacağı ürünler arasında zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri yer alacak.

Fuar sırasında Türk resmi delegasyonunca fuara katılım sağlayan ülke delegasyonlarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek.

Kuveyt ile iş birliğine verilen önem

Teknolojisi ve kalitesiyle kendisini ispatlayan Türk savunma sanayisi, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünya çapında pek çok ülkeyle iş birliği projeleri ve ortak girişim modelleri gerçekleştirme başarısını gösterdi.

Kuveyt ile son yıllarda özellikle kara platformları alanında başarılı iş birliği projelerine imza atıldı. Otokar'ın ürettiği iç güvenlik araçları ve Nurol Makina'nın Ejder TOMA'ları Kuveyt güvenlik güçlerinin envanterine girdi. Bu kapsamda, Türk savunma sanayi firmalarıyla Kuveyt arasındaki iş birliği potansiyelinin yeni projelerle geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hedefleniyor.

Fuarda, Türk milli standında başta Kuveyt askeri yetkilileri olmak üzere fuar katılımcılarına kabiliyetlerine ilişkin bilgi sunulacak ve iş birliği imkanları masaya yatırılacak. Türk firmalarının Kuveyt fuarına sağladığı yoğun katılım ve gösterdiği ilgi Kuveyt ile iş birliğine verilen önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor.