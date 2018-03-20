ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Saraçoğlu Mahallesi'nin etrafındaki duvarları, çitleri, güvenlik noktalarını kaldıracağız. Saraçoğlu'nu Ankara'yla, Ankara'yı Saraçoğlu ile buluşturacağız." dedi.

Ağbal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen Saraçoğlu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıl önce başlatılan projede önemli aşamaya gelindiğini söyledi.

Projenin değer kazanacağı, can bulacağı bir noktaya ulaşıldığına işaret eden Ağbal, "Geçmişten geleceğe taşımak istediğimiz bu projeye fikriyle, planıyla, projesiyle, inşaatıyla hayat veren herkesi rahmetle, şükranla anıyoruz. 1940'lı yıllarda böyle bir projeyi hayata geçirenler takdire şayan kişilerdir." diye konuştu.

Ağbal, kentsel sit alanı olan Saraçoğlu Mahallesi'nin tüm özellikleriyle korunacağına dair söz verdiklerini anımsatarak, Ankara'nın simgesel değerlerinden olan mahallenin, herkesin özlediği ve beklediği şekilde toplumla kavuşması için imzaların atıldığını ifade etti.

Söz konusu projenin özellikle Emlak Konut GYO için bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çeken Ağbal, 1940'lı yıllarda ilk olarak Emlak Bankasının projeye sahiplik yaptığını ve Emlak Konut'un da konuyla ilgili tüm talep ve eleştirileri toplayarak detaylı bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

- "Sakarya'ya rakip olarak Saraçoğlu geliyor"

Ağbal, siyasi bir beklenti olmaksızın, ortak bir anlayışla hareket ettiklerine işaret ederek, ilgili firmaların şartnamede ve sözleşmede yer alan tüm unsurlara uymak şartıyla projeyi hayata geçireceğini dile getirdi.

Saraçoğlu Mahallesi'nin yaşam ve ticaret alanlarıyla insanların uğrak noktası olacağını vurgulayan Ağbal, şöyle konuştu:

"Sakarya'ya rakip olarak Saraçoğlu geliyor. Sakarya da büyüyecek, gelişecek ama Sakarya'nın yanında bir çekim merkezi olarak Saraçoğlu da Ankaralıyla buluşacak. Cumhuriyet tarihine tanıklık etmiş bir mahalle. Bu anıları unutmadan Saraçoğlu'nun etrafındaki duvarları, çitleri, güvenlik noktalarını kaldıracağız. Saraçoğlu'nu Ankara'yla, Ankara'yı Saraçoğlu ile buluşturacağız. Vatandaşlarımız için 24 saat canlı bir şekilde yaşayan Saraçoğlu Mahallesi'ni birlikte inşa edeceğiz. Yemyeşil bir alan olacak, bugünkü yeşili de artırılacak. Gençlerimizin buluştuğu Sakarya'dan sonra ikinci uğrak noktası olacak. Ankaralı Kızılay'dan vazgeçmez. Önümüzdeki dönemde bence Kızılay'ın silüeti değişecek. Meclisin etrafında oluşan yeni alanlarda toplumumuzun çok daha içinde olacağı, sosyal olarak kullanabileceği mekanlar inşa edeceğiz. Ankara'nın yeni meydanlara ihtiyacı var."

- "Tescilli ağaçlar ve yapılar korunacak"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum da Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni Ankara kent yaşamına kazandırmak için geliştirilen projeye, Maliye Bakanlığının öncülüğünde başladıklarını söyledi.

Kurum, Saraçoğlu Mahallesi gibi bir milli mirasın gelecek nesillere aktarılmasına öncülük etmeye çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak 'geleneksel Türk evi' temasıyla tasarlandı. Tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli ağaçlar ve yapılar Kültür Bakanlığımızın kurullarından onaylanarak, korunarak, yenilenmek üzere bu projeyi hayata geçiriyoruz." dedi.

Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut'un geliştirdiği projeyle özgün dokusu korunarak yeniden hayat bulacağını vurgulayan Kurum, Saraçoğlu Mahallesi'nin 120 bin metrekarelik alana sahip olduğu bilgisini verdi. Kurum, "Bu alanda yaklaşık 435 lojman ve 250 tescilli ağaç bulunuyor. Bunları aslına uygun olarak yenileyeceğiz ve tüm Ankara halkının hizmetine sunacağız. Burada gencinden yaşlısına, çoluğundan çocuğuna, eğitim, öğretim, kültür, sanat gibi her türlü faaliyeti burada yapabileceğiniz bir proje olması yönünde uğraşıyoruz." diye konuştu.



