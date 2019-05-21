Sanofi, hem global hem de Türkiye'de 2019'un

İSTANBUL (AA) - Sanofi, Top Employers Institute tarafından verilen 2019 yılının "En İyi İşveren" sertifikasını hem globalde hem de Türkiye'de kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi, dünya çapında geçerli olan bu sertifikaya, 4 ana bölgede (Avrupa, Orta Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika) ve Türkiye'nin de dahil olduğu 22 ülkede uyguladığı insan kaynakları politikaları sayesinde layık görüldü.

Yetenek stratejisi, iş gücü planlama, yetenek kazanımı, oryantasyon programları, eğitim ve gelişim programları, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer yönetimi, ücret ve yan haklar, kurum kültürü gibi alanlardaki başarılı uygulamaları ile "En İyi İşveren" seçilen Sanofi Türkiye, bunun gururunu ise mayıs ayında gerçekleştirilen bir etkinlik ile tüm çalışanlarıyla kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, şunları kaydetti:

"Hem Türkiye'de hem de globalde en iyi işveren olma başarısını omuz omuza çalışan ekip arkadaşlarımızla birlikte elde ettik. Şirketin bu başarısının temelinde Sanofi ruhu var. Şirketin temel değerleri olan dürüstlük, saygı, ekip çalışması ve cesareti merkeze alan Sanofi yaklaşımını yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımıza yansıtmış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bizi bu ödüle taşıyan Sanofi ruhunu koruyarak hayata güç katmaya devam edeceğiz."