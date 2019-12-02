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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomiye güven artıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.
Ekonomi 02.12.2019, 11:26
ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyümenin yakalandığını kaydetti.
İç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9’luk büyüme yakalandığını belirten Varank, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sevgi Ceren Gökkoyun
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