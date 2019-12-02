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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomiye güven artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Ekonomi 02.12.2019, 11:26
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomiye güven artıyor
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ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyümenin yakalandığını kaydetti.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9’luk büyüme yakalandığını belirten Varank, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun

#ekonomi
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