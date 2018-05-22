"Sanayi ve ekonomi girişimcilikle büyüyecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, girişimciliğin pozitif katkısından dolayı sanayinin ve ekonominin daha hızla büyüyeceğini bildirdi.

ESO Başkanı Kesikbaş, Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile bir araya geldiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bir ülkede girişimcilik oranının yüksekliğinin o ülkede kişi başına düşen milli gelirin artma hızıyla doğru orantılı olduğunu kaydetti.

ESO'nun gençlerin ve özellikle genç girişimcilerin yanında olduğunu ifade eden Kesikbaş, şöyle konuştu:

"Çünkü girişimciliğin pozitif katkısından dolayı sanayimiz ve ekonomimiz daha hızla büyüyecektir. Özellikle ihracat ve mesleki eğitimle daha iyi yerlere gelmesini hedeflediğimiz şehrimizdeki girişimci gençleri ne kadar çok arttırırsak daha hızlı yol alacağına inanıyoruz. Ekonomik kalkınmayı hızlandıran güçlerden biri girişimcilik ruhudur. Girişimcilik yeni istihdam alanları oluşmasını ve üretimin artmasını sağlarken, sınırlı kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Özellikle ileri teknoloji, bilişim ve yazılım alanlarındaki başarılı girişim örnekleri, ekonomide yüksek katma değerin oluşmasına da katkı sağlamaktadır."

Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Egemen Temizsoy ise, bugüne kadar girişimcilik ödülleri başta olmak üzere birçok çalışmaya imza attıklarına değinerek, bundan sonra da ESO'nun desteğiyle çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.