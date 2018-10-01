Saç ekim merkezleri mevzuatta düzenleme istiyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sağlık Sektörü Başkanı Dr. Tekin Yılmaz, saç ekim merkezlerinin mevzuatlar nedeniyle arzu edildiği verimlilikte çalışamadığını belirterek, "Mevzuata takılmaz isek sektörün cirosunu ikiye katlarız. Hem sektör rahatlar hem de ülkemizin ekonomik girdisine katkı sağlanmış olur." açıklamasında bulundu.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla, saç ekim merkezileri üzerinde uygulanan mevzuatlara ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

"Ülkemiz özellikle yabancı sermaye akışı konusunda sıkıntı yaşarken, saç ekim sektörü mevzuatlara takıldığı için gereken verimliliği alamıyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Ülkemizin Sağlık Turizmi alanında, özellikle de saç cerrahisi alanında gösterdiği tıbbi başarı ve ülkemize doğrudan ve dolaylı olarak kazandırdığı döviz gelirleri, kamu ve özel kesimdeki otoritelerce takdirle karşılanmaktadır. Buna rağmen saç ekim sektörü mevzuatlara takılması nedeniyle sıkıntılar yaşamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.





- "Ülkemiz için ekonomik kayıp olmaktan öte değil"







İstanbul’da günlük ortalama bin 500 saç ekimi yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, bu rakamın diğer bileşenlerle birlikte yaklaşık yıllık 2 milyar dolar parasal büyüklüğe tekabül ettiğini kaydetti.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Saç ekimi konusunda çoğunlukla turistlere hitap ediyoruz. Bu aynı zamanda beraberinde otel demek, alışveriş demek, transfer demek, döviz demektir. Fakat biz ne hikmetse bölgemizdeki muadil ülkelerle rekabet edemiyoruz. Nedeni ise mevzuata takılmamızdan kaynaklanmaktadır. Mevzuat bize hekim sayısı kadar oda açmamıza müsaade ediyor. Beş tane saç ekim odası olan bir sağlık kuruluşu için aynı sayıda plastik cerrah veya dermatoloji uzmanı bulundurulması isteniyor. Hekim insan kaynağının ne denli az olduğu herkesçe bilinmekteyken her oda için bir doktor istihdam edilmesi, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir beklentidir.



Zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı olmak gerekir. Yatırımcıların, müteşebbislerin önünü açmak temel yaklaşım olmalıdır. Yüzlerce kişiye istihdam şansı verecek olan özel sağlık kuruluşları için ruhsatlanma ve faaliyete geçme süreçlerindeki bürokratik engeller yatırımcıyı üzmekte, var olan mevzuatların farklı yorumlamalarından kaynaklı tıkanıklıklar yaşanması ülkemiz için ekonomik kayıp olmaktan öte değildir."







- "Hastanelerin acil servislerinde aynı anda 20 doktor mu bulunduruluyor"





Mevcut şartlarda buna uyabilecek saç ekim merkezinin bulunmasının hayli zor olduğunu belirten Yılmaz, "Hastanelerin acil servislerinde aynı anda 20 yirmi enjeksiyon yapılıyor, acil müdahale için 20 doktor mu bulunduruluyor?" sorusunu yöneltti.

"Aynı şekilde, her ameliyathane için bir anestezi uzmanı veya bir genel cerrahi uzmanı mı istihdam ediliyor?" ifadesini kullanan Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Saç ekim merkezlerine bu dayatmanın yapılması gerçeklerle örtüşmüyor. Bize gelen talepleri bu nedenle karşılayamaz olduk. Özellikle yabancı hastalarımız başka ülkeleri tercih eder oldu. Bu mevzuatın ne ülkemize ve ne de sektöre bir katkısı var. Açıkça belirtmem gerekirse bu mevzuata takılmaz isek sektörün cirosunu ciddi oranda ikiye katlarız.

Hem sektör rahatlar hem de ülkemizin ekonomik girdisine katkı sağlanmış olur. Karar vericilerin bu konudaki ısrarlarından vazgeçerek sektörün gerçekleri doğrultusunda mevzuat oluşturmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu alandaki hakimiyetimizi kaybetmiş olacağız."

