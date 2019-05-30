Rüzgar YEKA-2 ihalesi yapıldı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla yapıldı.
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları YEKA-2 ihalelerinde, Balıkesir bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti., Çanakkale bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA -2 ihalesinde Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri için toplam bin megavatlık kapasite tahsisi yapıldı.
Bu kapsamda açık eksiltme usulüyle yapılan 250'şer megavat kapasiteli Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinin ihaleleri için en düşük teklifler açıklandı.
İhalede Balıkesir bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti., Çanakkale bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi.
Rüzgar YEKA -2 kapsamında bugün düzenlenen ilk iki ihalede, Aydın bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Muğla bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. vermişti.
Muhabir: Murat Temizer