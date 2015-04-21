Reklamstore Avrupa’nın En İyi 100 Şirketi Arasında

Uluslararası medya şirketi Red Herring, önde gelen teknolojik yenilikleri göz önünde bulundurarak seçtiği “Avrupa’nın En İyi 100 Şirketi” listesini açıkladı. Aylık 1 milyardan fazla sayfa gösterimi ile Türkiye’nin en büyük reklam platformları arasında yer alan ReklamStore, Avrupa’nın en iyi 100 şirketi arasında yer alarak ödülünü aldı.Reklamstore, Amsterdam’da 13-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Red Herring Europe’da Avrupa’nın En İyi 100 Şirketi arasında girdi. Red Herring’in uzman ekibi tarafından incelenen adaylar arasında en hızlı büyüyen şirketler bu ödülü almaya hak kazanıyor. Red Herring editör kadrosu seçim yaparken, finansal performans, teknoloji ve inovasyon odaklılık, strateji ve pazar penetrasyonu, yönetim kalitesi gibi farklı kriterlere göre şirketleri inceliyor. Ayrıca şirketlerin faaliyet gösterdiği alandaki başarıları da göz önüne alınıyor.Avrupa’nın En İyi 100 Şirketi arasında giren Reklamstore’un kurucu ortağı Şencan Özen, “ReklamStore olarak hem yayıncılarımız hem de müşterilerimiz için her zaman daha iyi ve teknolojik olarak daha gelişmiş hizmetler vermek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını yayıncılarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetleri ve artan iş hacmimizle görüyoruz. Red Herring gibi Dünya çapında kabul görmüş bir medya şirketinin ReklamStore’u bu ödüle layık görmesi bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Başarılarımızda pay sahibi olan yayıncılarımıza, müşterilerimize ve Reklamstore ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.Tüm dünyadan yatırımcı ve girişimcilerin yakından takip ettiği Red Herring, Facebook, Twitter, Google, YouTube, Yahoo, Skype, eBay gibi şirketleri ilk fark eden medya kuruluşları arasında bulunuyor.