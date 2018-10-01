ANKARA (AA) - Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tam kontrolünün Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çay ve kahve ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tam kontrolünün Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.