Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ'nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma karara bağlandı.
Söz konusu teşebbüslerin şebekesinde SMS sonlandırma hizmeti pazarında hakim durumda bulunduğuna, bununla birlikte rekabeti ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.