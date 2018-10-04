Red Bull Chess Masters satraç turnuvasının elemeleri 8 Ekimde başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'nın bölge elemeleri 8 Ekimde başlıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’ta büyük heyecan başlıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği organizasyon, Türkiye’nin 7 ayrı bölgesindeki elemelerin online yapılması ve benzersiz "yıldırım satranç" formatıyla bir ilke sahne olacak. Turnuvaya 15 yaş ve üzeri tüm aktif lisanslı satranç sporcuları katılabilecek.

8 Ekim’de başlayacak bölge elemeleri Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformunda yapılacak ve 18 Ekim’de sona erecek. Hızlı tempoda yapılacak büyük final ise 20 Ekim’de İstanbul'da Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilecek.



7 bölgede de yapılacak elemelerde, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturacak. Bu takımlar büyük finalde İstanbul’da şampiyon olmak için mücadele edecek.



