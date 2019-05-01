Prof. Dr. Kırman

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "İtalya Yıldızı" nişanı ve "Şövalye" unvanına layık görüldü.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi ve İtalya Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla verilen nişan, Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’a İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından takdim edildi.

Ahmet Kırman’a "İtalya Yıldızı" nişanı ve "Şövalye" unvanı İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ve iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların geliştirilmesine verdiği değerli katkılardan dolayı verildi.

Açıklamada İtalya’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmasına yer verilen Kırman, üç kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir topluluk olan Şişecam'ın için İtalya’nın önemine dikkati çekti.

Kırman, şunları kaydetti:

"İtalya gerek gerçekleştirdiğimiz yatırımlar gerekse ticari faaliyetlerimiz açısından Şişecam Topluluğu’nun büyük önem verdiği ülkeler arasında yer almaktadır. Topluluğumuzun İtalya’da, kimyasallar, cam ev eşyası ve düzcam alanlarında gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı 120 milyon avro seviyesine ulaşmıştır. Önde gelen ihraç pazarlarımız arasında yer alan İtalya’ya Türkiye’den gerçekleştirdiğimiz cam ve kimyasal ürün ihracatı yıllık 90 milyon dolar seviyesine ulaşmaktadır.

Dolayısıyla İtalya, 60 milyonu aşkın nüfusu, 2 trilyon dolara ulaşan ekonomisi ve köklü sanayi geçmişiyle topluluğumuz açısından özel bir ülke konumundadır. İş birliğimizin güçlenerek artmasını diliyor, şahsıma takdim edilen bu anlamlı ve önemli nişan için Sayın Büyükelçi’ye ve İtalya Cumhurbaşkanlığı’na teşekkür ediyorum."

- Şişecam Topluluğu İtalya’da kimyasallar, cam ev eşyası ve düzcam alanlarında faaliyet gösteriyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Şişecam Topluluğu, İtalya’daki ilk yatırımını 2005 yılında krom kimyasalları alanında faaliyet gösteren Cromital S.p.A.’ya yüzde 50 ortak olarak gerçekleştirdi. İtalya’nın kuzeyinde konumlanmış olan bu şirketin 2011 yılında ise tamamı Topluluk bünyesinde katıldı.

Bugün krom bazlı kimyasallar alanında faaliyet gösteren Cromital başta İtalyan deri ve metal kaplama sektörleri olmak üzere Avrupa’daki birçok sektöre girdi sağlıyor. Şişecam İtalya’daki ikinci yatırımını ise Paşabahçe Mağazaları’nın yurt dışındaki ilk mağazasını tasarım ve modanın şehri olarak bilinen Milano’da 2015 yılında açarak gerçekleştirdi. İtalya’da cam ev eşyası alanında ayrıca lojistik ve dağıtım ağı için önemli yatırımları da bulunan Topluluk,bu ülke üzerinden ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki pazarlarına ulaşıyor.

Şişecam Topluluğu İtalya’daki üçüncü yatırımını da 2016 yılında düzcam üreticisi Sangalli Vetro’nun ülkenin kuzeyinde yer alan Porto Nogaro tesisini bünyesine katarak gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda, Şişecam üretim kapasitesi açısından Avrupa düzcam pazarında bir basamak yükselerek, Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi konumuna geldi.

Şişecam’ın İtalya’daki son yatırım hamlesi ise yine düzcam alanında oldu. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Sangalli Vetro’nun İtalya’nın güneyinde yer alan Manfredonia tesisini bünyesine katan Topluluk, bu ülkedeki düzcam üretim kapasitesini ikiye katlarken, düzcamda Avrupa’daki liderliğini daha da pekiştirmiş oldu.