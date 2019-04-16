Polat Enerji'den ekonomiye 890 milyon liralık katkı

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ İş Geliştirme Direktörü Erinç Kısa, enerjide yerli ve milli kaynak kullanımıyla cari açığı azaltmanın mümkün olduğunu belirterek, "Polat Enerji'nin Soma ve Geycek rüzgar enerjisi santralleri, bugüne kadar toplamda 6 milyar 100 milyon kilovatsaat elektrik üreterek, 890 milyon lira tutarında, 715 milyon metreküp doğal gaz ithalatının yapılmasını engelledi." dedi.

Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soma Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) kurulu güç olarak 240,1 megavat kapasiteyle Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali olduğunu söyledi.

Soma RES'in elektrik üretimine 2009, Geycek RES'in de 2013'te başladığını ve bu iki santralin söz konusu elektrik üretimi miktarıyla bugüne kadar 13 milyon ton karbondioksit emisyonu azaltımına katkı sağladığını ifade eden Kısa, "Bu kadar katkıyı sağlamak için milyonlarca ağaç dikmek gereklidir. Bu da ne parasal ne de teknik olarak mümkün değil." diye konuştu.

Kısa, Soma RES'in işletmeye alındığı tarihten itibaren yaklaşık 350 bin hanenin, Geycek RES ise yaklaşık 146 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladığını vurguladı.

Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin Türkiye'nin enerji arz güvenliği için çok önemli olduğuna dikkati çeken Kısa, "Açıldığı tarihten bugüne kadar Soma RES'te 4,3 milyar kilovatsaat ve Geycek RES'te 1,8 milyar kilovatsaat elektrik, temiz ve yenilenebilir kaynaklardan üretilerek tüketicimizin kullanımına sunuldu. Böylelikle Polat Enerji'nin Soma ve Geycek rüzgar santralleri bugüne kadar toplamda 6 milyar 100 milyon kilovatsaat elektrik üreterek, 890 milyon lira tutarında, 715 milyon metreküp doğal gaz ithalatının yapılmasını engelledi." ifadelerini kullandı.

- Hedef Avrupa'nın en büyüğü olmak

Kısa, Polat Enerji'nin Türkiye genelinde bulunan rüzgar santrallerinde kapasite artışı çalışmalarına ağırlık verdiğini belirtti. Yıl sonuna kadar Soma RES'te kapasite artışı projesinin devreye alınacağını ifade eden Kısa, şunları kaydetti:

"Bu kapasite artışıyla Soma RES sene sonuna kadar 288,1 megavat kurulu güce ulaşacak. Santralimizdeki 48 megavatlık kapasite artışı projemiz hayata geçirildiğinde Soma ilçesinde yaklaşık 55 milyon dolarlık yeni bir yatırım ülkemize kazandırılmış olacak. Şu anda Türkiye’nin en büyük rüzgar santrali olan Soma RES'te hedefimiz 611,1 megavat kurulu güce ulaşarak Avrupa’nın en büyüğü olmak. Projelerimizde yerlilik oranını yüzde 60’tan yüzde 80'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Türbin tedarikçileri bu amaçla kule ve kanatın yanında jeneratörleri de Türkiye’de imal etmeye başladı. Petrol kuleleri yerine rüzgar kuleleri dikerek yerli ve milli kaynaklarımızı kullanarak ülke ekonomimize katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Şirketimiz yılda yaklaşık 2 milyar kilovatsaat elektrik üreterek, her yıl 110 milyon adet ağaç dikimine eşdeğer yaklaşık 1 milyon 200 bin ton karbondioksit azaltımı sağlamakta ve 650 bin kişinin elektrik tüketimini karşılamaktadır."

Kısa, Türkiye'de rüzgar enerjisinin yanı sıra güneş enerjisine de yatırım yaptıklarını belirterek, "Toplamda 26 megavat kurulu güce sahip Cıngıllı güneş enerjisi santrali (GES) 2019 yıl sonunda elektrik üretimine başlayacak. Cıngıllı GES devreye alındığında Türkiye'nin en büyük lisanslı operasyonel güneş enerji santrallerinden biri olacaktır." diye konuştu.