Peugeot, Abdi İbrahim İlaç'ın tercihi oldu

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, uzun dönem kiralama hizmeti sunan Intercity iş birliği ile Abdi İbrahim İlaç'a 220 adet Peugeot 301 modelinin satışını gerçekleştirdi.

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, araç parkını her yıl güncelleyen ve büyütmeye devam eden Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, son filo alımında Peugeot hizmetlerinin yanı sıra modern bir tasarım ve teknolojik donanımlar sunan yeni Peugeot 301 modelini tercih etti.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018 yılında segmentinin en çok tercih edilen birinci otomobili olan Peugeot 301, Abdi İbrahim İlaç'ın da tercihi oldu. Peugeot Türkiye, uzun dönem kiralama hizmeti sunan Intercity ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle Abdi İbrahim İlaç şirketine toplam 220 adet Peugeot 301 satışı gerçekleştirdi.



Abdi İbrahim İlaç'ın filosuna dahil ettiği Peugeot 301 modeli, Peugeot markasının uzmanlık alanlarından biri olan dinamik sürüş ve çekici tasarım gibi nitelikleri temsil ederken, kullanıcılarına verimliliği ve performansı da bir arada sunuyor.

Filoya katılan 220 adet Peugeot 301 modellerinin tamamı 100 beygir gücünde ve 1,6 BlueHDi Euro 6 motoruna sahip. Bu motor, kullanıcılarına yüksek verimlilik sağlarken, aynı zamanda 3,9 litrelik düşük yakıt tüketimini de temin ediyor.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Peugeot olarak Abdi İbrahim İlaç'a böylesine büyük bir teslimat yaptığımız için çok mutluyuz. Müşterilerimize en iyi ürün gamımız ile en iyi hizmeti sunmak öncelikli hedefimizdir. Abdi İbrahim İlaç'a teslim ettiğimiz 220 araç; modellerimize, hizmet ağımıza ve iş yapma şeklimize olan güvenlerini göstermektedir." ifadelerini kullandı.