Petrol Ofisi'nden ağır vasıta şoförlerine destek

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi, S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Yıllık Genel Esnaf Toplantısı'na destek oldu.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, zorlu şartlarda çalışan kamyoncuların sorunlarını bilen, anlayan ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunan şirket, S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Yıllık Genel Esnaf Toplantısı'na katıldı.

Antalya Kemer'de 21 - 24 Kasım'da yaklaşık 350 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Yıllık Genel Esnaf Toplantısı'nda, "Kooperatif Kanunu Çalışmaları", "Tüm Motorlu Taşıyıcılar Sigorta Kooperatifi Kuruluş Çalışmaları ve Önümüzdeki Süreç", "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi" ile "Sayısal Takograf Değerlendirmesi" gibi konu başlıkları ele alındı.

Petrol Ofisi, 4 gün süren organizasyonda kamyonculara; Active-3 teknolojili yakıtlarını, Maximus motor yağları ve AutoMatic Filo Yönetimi çözümlerini tanıttı.

