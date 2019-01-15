Perakende satış hacmi endeksleri

ANKARA (AA) - Perakende satış hacmi, Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Kasımda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 düştü.



Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 geriledi. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4 arttı.



- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 düştü.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 15,1 arttı. Bu dönemde, içecek ve tütün satışları yüzde 20,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,7 artış gösterdi.