Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak' rüzgarı esecek

ANKARA(AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, 17'nci Uluslararası Paris Airshow, Fransa'nın Paris Le Bourget Havalimanı'nda 17-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından olan Paris Airshow'da Türkiye için tarihi bir gelişme yaşanacak. Fuarda, TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen MMU Projesi'nin birebir modeli ilk defa Paris'te görücüye çıkacak.

Türkiye, böylece, yeni nesil uçak kategorisinde önemli bir yeri bulunan 5'inci nesil muharip uçağını, ABD, Rusya, Çin'den sonra üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip olduğunu bir kez daha gösterecek. TUSAŞ'ın projede ana hedefleri doğrultusunda muharip uçak tasarımı, üretimi, sertifikasyonu çalışmalarıyla tüm yerli ve milli imkanlar devreye sokulacak.

Yerli ve milli sistemler de fuarda olacak

TUSAŞ, dünyanın en büyük savunma ve havacılık fuarı olan Uluslararası Paris Airshow'da ilk kez kamuoyunun karşısına çıkaracağı MMU modelinin yanında, diğer ürünleriyle de gövde gösterisi yapacak.

Atak ve Gökbey helikopterleri, Anka insansız hava aracı ve Hürjet fuarda sergilenecek sistemler arasında bulunuyor. ATAK helikopteri, fuar boyunca uçuş gösterisi yapacak.

"Yapabileceğimizi göstereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, MMU Projesi'nin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli projesini yürütmenin verdiği gururu bir üst noktaya taşıdık. Dünya genelinde sayılı ülkelerin yaptığını yapacağız. Yapabileceğimizi de göstermek için ilk kez Paris'te MMU'yu sergileyeceğiz. Türkiye teknolojik altyapı olarak diğer ülkelerden farkının olmadığını göstermiş olacak. Bunun kararlılığı içinde çalışıyoruz. Şirket olarak disiplinli şekilde Türkiye'nin ilklerini yapmaya talibiz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için şirketimizi büyütmeye ve mühendis ordusu kurmaya devam edeceğiz. Tüm nitelikli ve 'Ülkem için benim de payım olsun.' diyen mühendislerimizi bekliyorum. TUSAŞ, sizler için kapısını açtı. Sizlerden azim, kararlılık, sabır ve çalışmanızı bekliyoruz."