ÖZDER'den ATO'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, Ankara Şube Başkanı Ayhan Çetinkaya ve yönetim kurulu üyelerinin Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ettiği bildirildi.ATO'dan yapılan...