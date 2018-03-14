ODD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Bilaloğlu seçildi

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu oldu.

Türk otomotiv sektörünün 47 markasını çatısı altında barındıran ODD'nin 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 2017 yılının detaylı otomotiv sektörü değerlendirmesinin ve 2018 yılı beklentilerinin paylaşıldığı Genel Kurul’da yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleşti.



Ali Bilaloğlu yeni ODD Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken Bora Koçak (Çelik Motor), Ali Haydar Bozkurt (Toyota Türkiye), Şükrü Bekdikhan (Mercedes-Benz Türk), Özgür Yücetürk (Ford), Berk Çağdaş (Mais) ve Hakan Tiftik (Borusan Otomotiv) yönetim kurulu üyeleri oldu. Yönetim kurulu yedek üyeleri ise Önder Göker (Hyundai Assan Otomotiv), Sinan Özkök (Nissan Otomotiv), Halil Karagülle (Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret), Zafer Başar (Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret) ve Bülent Kılıçer (Honda Türkiye) isimlerinden oluştu.ODD'nin Denetleme Kurulu, Altan Aytaç (Tofaş), Özcan Keklik (Opel Türkiye) ve Mustafa Bayraktar (Bayraktar Grubu) oldu.







- "2017 üretim açısından rekor kırdığımız bir yıl oldu"





ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, genel kurul toplantısında sektöre ilişkin yaptığı sunumda, 2017'nin ekonomik açıdan dünyada toparlanma yılı olduğunu belirterek Türkiye'de kamu tarafından alınan önlemlerle bu yıl yaklaşık yüzde 7'lik bir büyüme beklendiğini kaydetti.

Türkiye'de 2018'de enflasyonda tek haneli rakamlara dönme hedefi olduğunu anımsatan Erce, "Türkiye, geçen yıl yaklaşık bir milyonluk satış adediyle dünya satışlarında dünyada 18., Avrupa'da 6. sırada yer aldı. Üretim açısından baktığımızda yüzde 1,5'lik büyüme yakaladı. Üretim açısından bir milyon 674 bin adetle rekor kırdığımız bir yıl oldu. Otomotiv endüstrisinde dünya üretiminde 14., Avrupa'da ise 5. sırada yer aldık." diye konuştu.

Erce, geçen yıl üretimde yüzde 12,7'lik bir büyüme olduğunu belirterek, bunun en önemli nedeninin sektörün ihracatındaki artış olduğunu vurguladı.



