Nilüfer’de Belediyesi İşçileri Erken Bayram Yaptı

Nilüfer Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 149 işçiyi kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle en düşük işçi maaşı sosyal haklar dahil net 3 bin 80 liraya çıktı.Nilüfer Belediyesi farkını çalışanın emeğinin karşılığını almasında da ortaya koydu. Nilüfer Belediyesi DİSK Genel-İş Sendikası ile 149 kadrolu işçiyi kapsayan 2 yıllık sözleşme için masaya oturdu. Yapılan toplu sözleşme toplantılarının ardından taraflar, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde sözleşmeye imza attı. İmza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Yardımcıları Bukle Erman, Adil Kayaoğlu, Ahmet Çakıcı ve Nazlı Yazgan ile DİSK Genel İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Selahattin Atak ile işçiler katıldı.Başkan Bozbey ve Selahattin Atak arasında İmzalanan sözleşme ile 114 işçinin taban yevmiyesi 80 TL’ye yükseltildi. 149 işçiyi kapsayan sözleşme ile de sosyal haklar dahil en düşük işçi maaşı net 3 bin 80 liraya, en yüksek maaş da 4 bin 134 liraya çıktı.İşçilere birinci yıl ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için de yüzde 5 oranında zam uygulanacak. İkinci yıl da zam oranları ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 olarak belirlendi. 1 Mart 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren sözleşme 28 Şubat 2017 tarihine kadar geçerli olacak.Sözleşmeye imza atan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak sendikal hak ve özgürlüklerin yanında olduklarını söyledi. Başkan Bozbey, ‘Sözleşmede sosyal haklarda, yevmiyelerde yaptığımız artışla da işçinin, emeğin yanında olan tavrımızı somutlaştırdığımıza inanıyorum. Belediyemizde çalışan işçi ve memurlarımızın tamamı, sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanmaktadır. Herkes hür iradesiyle istediği sendikaya üye olabilmektedir. Bu zammı ve iyileştirmeleri sizler hak ederek kazandınız. Çünkü biliyoruz ki, Nilüfer Belediyesi bugün Türkiye’ye örnek ve lider bir kentin yapı taşlarını, tüm paydaşlarıyla olduğu gibi gönülden çalışan, Nilüferlilik bilincini ve sahiplenme duygusunu hisseden tüm çalışanlarıyla döşemiştir” dedi.Taşeron işçileri de Nilüfer Belediyesi bünyesine katmayı çok istediklerini, ancak yasaların buna izin vermediğini ifade eden Bozbey, “Gelecekte taşeron çalışanlarımızın da bu haklara kavuşabilmesi en büyük arzumuz. Sendikal hak ve özgürlükler, çalışan kesimin sigortasıdır” diye kaydetti.DİSK Genel İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Selahattin Atak da taşeron sistemini eleştirerek, “Emek ve emekçiden yana olan kurumla masaya oturmak bizi mutlu ediyor” dedi.İmzanın ardından işçiler davul zurna eşliğinde oynadı. İşçilerin sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de oyunlarına eşlik ederek paylaştı.