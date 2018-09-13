NetWork ile sıcak kış

İSTANBUL (AA) - NetWork, Sonbahar/Kış 2018 sezonunda soğuk kış günleri için trikoların ön plana çıktığı bir koleksiyon sunuyor.

NetWork'den yapılan açıklamaya göre, NetWork, Sonbahar/Kış 2018 sezonunda doğanın güçlü yönlerinden ilham alırken soğuk kış günleri için trikoların ön plana çıktığı bir koleksiyon sunuyor.

Geniş renk skalası, alternatif formları ve iddialı detaylarıyla öne çıkan modeller, alışılagelen triko algısını genişleterek kombinlerin tamamına taşıyor. Oversize kesimli elbiselerden püsküllü hırkalara, simli eteklerden omuz dekolteli kazaklara uzanan trikolar, her ortama ve günün her saatine rahatlıkla uyum sağlıyor.



Geometrik desenler, püsküller ve mücevherlerden rol çalan taşlarla hareketlenen trikolar sezondaki gösterişli ve maksimalist tarafa gönderme yaparak başrolü üstlenirken, tercihini sadelikten yana kullanan renkli basic modeller ise kombinlerin kurtarıcısı oluyor.



Denim pantolondan saten eteğe kadar farklı tarzlarda çok sayıda parça ile kombinlenebilen trikolar, NetWork kadınının sezondaki anahtar parçaları arasında ilk sırada yer alıyor.



