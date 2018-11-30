Naktuinbouw Enstitüsünden Niğde'ye ziyaret

NİĞDE (AA) - Hollanda'nın Naktuinbouw Enstitüsü yetkilileri, Niğde'deki Patates Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, Naktuinbouw Enstitüsü yetkilileri Wim Sangster ve Patricia Borst'u konuk ederek, enstitüde geliştirilen yerli patates çeşitlerinin tanıtımı yaptı ve adaptasyon ile tescil çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Dr. Levent Abdullah Ünlenen de ziyaretçilere sunum yaptı.



Hollandalı konuklar, enstitüde, ıslak ve genetik, doku kültürü ve patates hastalıkları laboratuvarları ile tam kontrollü seraları gezdi.