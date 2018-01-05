ANKARA (AA) - Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'un vefatı toplumun çeşitli kesimlerinde büyük üzüntü yarattı.

Özkul'un yaşamını yitirmesinin ardından, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Özkul'un vefatıyla Türk sineması ve tiyatrosunun "büyük bir çınarını" kaybettiğini belirterek, "Türk sinema ve tiyatrosunun usta, saygıdeğer oyuncusu ve sanatçı kişiliğiyle izleyen herkesi kendisine hayran bırakan Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Canlandırdığı karakterlerle kalbimizde taht kuran, tiyatromuzun ve Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul'un vefatı hepimizi yasa boğdu. Sinema ve tiyatro 93 yıllık çınarını kaybetti. Hababam Sınıfı'nın 'Mahmut Hoca'sı Özkul'un aramızdan ayrılışı hem sinema hem de tiyatro dünyası için çok büyük bir kayıp. Özkul, yıllar sonra seyredildiğinde dahi ilk günkü hazzı veren, çocukluğumuzun ve gençliğimizin unutulmaz değerlerinden biri oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da mesajında, "Sanat camiası çok önemli bir değerini kaybetti. Usta sanatçı Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından her zaman saygıyla yad edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Özkul'un, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle çok sayıda filme ve tiyatro oyununa imza attığını hatırlatan Apaydın, şunları kaydetti:

"Münir Özkul, 7'den 70'e hepimizin sevdiği ve saygı duyduğu bir sanatçıydı. Oyunculuğu, yeteneği ve sanatçı kişiliğiyle izleyen herkesi kendisine hayran bıraktı. Özkul'un eserleri, canlandırdığı karakterler hiçbir zaman unutulmayacak. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

