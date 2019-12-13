Mitsubishi Electric'ten üniversite seminerleri

İSTANBUL(AA) - Mitsubishi Electric, Yalova ve Üsküdar Üniversitelerinde öğrencilerle bir araya gelerek ''Global Markaların Yerelleşme Stratejileri'' üzerine seminerler gerçekleştirdi.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre seminerde konuşan Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, global markaların varlık gösterdikleri ülkelerin ve toplumların dinamiklerine uyum sağlamalarının oldukça önemli olduğunu kaydederek, "Aksi halde ciddi marka krizlerini yönetmek durumunda kalırlar. Örneğin, 43 ülkede direkt operasyonları bulunan Mitsubishi Electric, klimadan asansöre, endüstriyel otomasyon sistemlerinden uzay sistemlerine kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren dünya devlerinden biri. Markamızın global stratejilerinin ışığında yerelleştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz." dedi.

"Gerek ürün odaklı iletişim çalışmalarımızda gerek kurumsal iletişimde global bakış açımız ile yerel zenginliklerimizin senkronizasyonu konusunda hassasiyet gösteriyoruz" yorumunu yapan Ceneviz şöyle devam etti:

"Türkiye, bünyesinde birçok rengi, çeşitliliği barındıran kıymetli bir ülke ve global bir marka olarak bu çeşitliliği iletişim stratejilerimizde göz önünde bulundurmak en önemli gündem maddelerimizden biri. Çünkü ancak global ve yerel zenginlikleri sentezleyerek etkili bir şekilde kullanan markalar, kendi kategorilerinde fark yaratan çalışmalara imza atabilirler diye düşünüyoruz.''

Yeni iletişim modelleriyle birlikte yakın gelecekte dijiPR, dijital kriz ve gündem yönetiminin daha da önemli hale gelmesinin beklendiğini belirten Ceneviz, "“Markalar gerek konvansiyonel gerekse dijital iletişimi birbirlerini tamamlayan ve birbirleriyle kolay uyumlu hale gelen bir yapıya getirmeliler. Bu noktada yeni neslin de dünyayı yakından takip etmesi ve gerek küresel gerekse lokal yenilikleri izleyerek bilgilerini güncellemeleri oldukça önemli." dedi.











