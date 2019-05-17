Mitsubishi Electric, akıllı fabrikalara katma değer sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0 evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda, ilaç, otomotiv, beyaz eşya gibi pek çok sektörde hizmet veren Mitsubishi Electric, ambalaj sektöründe de iddialı ürünleri ve mühendislik deneyimiyle öne çıkıyor.

Mitsubishi Electric, dolum, etiketleme, dikey ve yatay paketleme, dağıtıma hazırlık gibi paketleme disiplinlerinin tümünü kapsayan çözümler sunuyor.

Hızlı üretim, dozajlama ve paketlemenin olduğu sektörlerde çok sayıda robotlu çözümü bulunan Mitsubishi Electric, yüksek hassasiyette ve yüksek hızlı, kolay programlanabilen ve kullanılabilen, maliyet tasarrufu sağlayan ve tüm bu yönleri ile fabrikalara sorunsuz üretim imkanı tanıyan paketleme çözümleriyle dikkati çekiyor.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konseptinin oluşturulmasını sağlayan iQ Otomasyon Platformu, tüm önemli otomasyon bileşenlerini tek bir yapıda birleştiren nadir ürün ailelerinden biri. iQ Platformu'nun önemli avantajlarını, minimum toplam sahip olma maliyeti, fabrika otomasyonu yönetim sistemleri arasında tam ve sorunsuz entegrasyon, maksimum verimlilik ve yüksek hızlı iletişim olarak sıralamak mümkün.

Bu ileri teknoloji sayesinde otomasyon döngüsünün her aşamasında maliyetler düşüyor ve yatırımdan maksimum geri dönüş alınması sağlanıyor.

Ambalaj sektöründe yüksek hassasiyet ve hız gerektiren şişe dolumu işleminde, dolum başlığının kontrolünün döner konveyör ve akış kontrolörü ile tamamen senkronize edilmesini sağlamak en zor aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Dolum aşamasında, hem kontrolörün sıvının şişenin ağzına yüksek doğrulukta beslenmesini sağlaması hem de köpürme ve sıvının taşma riskini ortadan kaldırmak için akış oranı ve başlık yüksekliğinin hassas bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor.

Bu noktada Mitsubishi Electric'in iQ Platform temelli hareket kontrol CPU'su büyük avantaj sağlıyor. Hareket kontrolüne ek olarak, uygulamanın gerçek aktarım aşamaları da Mitsubishi Electric'in akıllı ve enerji tasarrufu sağlayan sürücüleri kullanılarak kontrol altında tutulabilmekte..

Makineye hızla beslenen şişeler, milisaniye düzeyinde program hızlarıyla 1 Gigabit yüksek iletim hızları sunacak şekilde System Q ile CC-Link network sistemi üzerinden kontrol edilebilirken etiketlerin hedef ürüne mümkün olduğunca az sapma ile doğru şekilde yapıştırılmasını sağlamak ancak günümüzün yüksek hızlı etiketleme makineleri ile mümkün.

Etiket film tabakasının esneme, çarpılma veya yırtılmasını önlemek için etiketlerin, tüm ürünlerin etiketlerinin doğru yerleştirilmesini sağlayacak şekilde sabit bir hızda beslenmesi gerekiyor.

Üretimde şişe dolumu uygulamalarının yanı sıra en yaygın paketleme makinesi türü olarak, gofret, ekmek, ilaç gibi birçok ürünün paketlenmesinde kullanılan yastık paketleme tipi makineler ön planda.

Mitsubishi Electric'in Q hareket kontrolörü bu tür makinelerin yüksek hassasiyet taleplerini rahatlıkla karşılıyor. Paketleme bıçaklarının konveyörün besleme hızı ile kusursuz bir şekilde eşzamanlı çalışabildiği bu sistemde yüksek hızlarda hassas kesim sağlanıyor. Mitsubishi Electric'in ihtiyaçlar için özel olarak tasarlanan Q serisi hareket sistemleri, birçok hareketli parçası olan karmaşık sistemler için son derece uygun bir çözüm sunuyor. Bu sistemler, kutu açma, bantlama ve transfer konveyörleri gibi makine proseslerinde hataları önlemek için gerekli olan yüksek senkronizasyon derecesini de sağlıyor.