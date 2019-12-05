Milli sanayi hamlesi Kardemir ile ivme kazanacak

KARABÜK (AA) - Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olma özeliğini "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanıyla 82 yıldır taşıyan ve son yıllarda 2 milyar doların üzerinde yatırım yaparak kendisini yenileyen milli marka Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir), 2023 hedefleri doğrultusunda ülkenin milli hamlelerine katkı sunacak.

Temelleri, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı ulusal sanayileşme hamlesinin yapı taşlarından biri olarak 82 yıl önce Karabük'te atılan Kardemir, çelik üretimiyle dünyada sekizinci, Avrupa'da ise ikinci büyük üretici konumuna ulaştı.

Üretim teknolojilerini yenileyen Kardemir, son yıllarda katma değeri yüksek ürünlerle ürün yelpazesini değiştirdi ve ülkeyi birçok kalemde dışa bağımlılıktan kurtardı.

2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Ray-Profil Tesisleriyle Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi olarak, ülkede başlatılan demir yolu seferberliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) en önemli stratejik ortaklarından biri haline gelen Kardemir, yaklaşık 750 milyon lira harcamayla bu yıl yatırımını tamamladığı Demir yolu tekeri üretim tesisiyle dünyanın sayılı teker üreticileri arasına adını yazdırdı."Milli hamlelere katkı vereceğiz"

Kardemir yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra geçen ay yönetim kurulu başkanlığına seçilen Mustafa Yolbulan, yaptığı açıklamada, büyüme sürecinin, yeni dönemde de üretim, ürün çeşitliliği, çevre ve sosyal sorumluluk alanlarında kesintisiz devam edeceğine dikkati çekti.

Yeni dönemde öncelikli hedeflerinin, Kardemir'deki çelik üretim kapasitesini 3,5 milyon tona çıkarmak olduğunu söyleyen Yolbulan, "Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray, aynı zamanda bir milli marka olarak dünyanın sayılı demir yolu tekeri üreticisi arasında bulunan Kardemir, ülkemizin otomotiv ve savunma sanayisindeki milli hamlelerine katkı verecek." dedi.

Dijital dönüşüm sağlanacak

Dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sürecine dikkati çeken Yolbulan, Endüstri 4.0 ve nesnelerin iletişimi gibi yeni kavramların tüm şirketleri daha hızlı ve inovatif olmaya ittiğini anlatarak, "Kardemir'de süreçlerini daha dinamik yönetebilmek için Cumhuriyetimizin 2023 hedefleriyle uyumlu şekilde yeni bir dijital dönüşüm projesi başlattık. Bunun için mevcut kurumsal kaynak planlama yazılımlarımızı yenileyeceğiz. Şu anda geniş bir ekip proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Proje gelecek yıl sonunda tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.