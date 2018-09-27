Migros, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü yüzde 50 indirimle kutluyor

İSTANBUL (AA) - Migros, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne kadar tüm evcil hayvan ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, sürdürülebilirlik kavramının temel prensibi olan tüm varlıkların yaşam haklarının korunması ilkesinden yola çıkarak başlattığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile 2014 yılında başlattığı projeyi Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarına yayan Migros, sokak hayvanlarını beslemek isteyen müşterilerine de yaptığı kampanyalarla destek oluyor.



Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü erkenden kutlamaya başlayan Migros, 4 Ekim Perşembe gününe kadar tüm evcil hayvan ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.

Sokak hayvanlarını beslemek isteyen müşterilerine uygun fiyatlı ve pratik çözümler sunan Migros Grubu, Migros ve Macrocenter mağazalarının yanında Migros Sanal Market’te "Dostluk Maması" satışlarına devam ediyor. Migros, köpekler için 150, kediler için 100 gramlık paketler halinde satışa sunulan "Dostluk Maması" ürünü ile sokaktaki kedi ve köpek dostlarımızın bir öğünlük mama ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.



Migros, hayvanlarının sağlığı ve beslenmesi için HAYTAP ile yaptığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2014 yılında pilot bölge olarak seçilen İstanbul’da başlayan projeyi 51 şehirde 425 mağazasıyla sürdürüyor. "Kalan Gıdalar Küçük Dostlarımıza" projesi ile Migros mağazalarında son kullanım tarihi yaklaşan ancak hala tüketilebilir durumda olan gıda ürünlerini HAYTAP aracılığıyla sokak, orman ve barınak hayvanlarına ulaştırarak umut olan Migros, toplamda bin 363 ton gıda bağışında bulundu.

Migros’un HAYTAP ile yaptığı iş birliği kapsamında son kullanım tarihi yaklaştığı için raflardan kaldırılan meyve, sebze, et, şarküteri ve kuru gıda ürünleri, niteliği ve soğuk zinciri bozulmadan muhafaza edilerek aynı gün HAYTAP gönüllülerine teslim ediyor. HAYTAP gönüllüleri ise, Migros Grubu mağazalarından yetki belgesi ile aldıkları bu ürünleri yine en kısa sürede ayıklama, temizleme ve hazırlama işlemlerine tabi tutarak orman, barınak ve sokakta yaşayan hayvanlarının beslenmesinde kullanıyor.





